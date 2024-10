Barcellona, Flick: “Con il Bayern Monaco sfida speciale, siamo pronti” (Di martedì 22 ottobre 2024) “La sfida con il Bayern Monaco sarà speciale. Ho giocato al Bayern e l’ho allenato. Ho un buon rapporto con tanti giocatori ma per me ora c’è un nuovo capitolo e sono felice qui. So che sarà una partita complicata, ma di certo bella. Loro hanno un gioco dominante e cercheranno di tenere il possesso palla, ma credo che noi siamo pronti. Non dirò cosa abbiamo preparato, ma abbiamo chiaro come vogliamo affrontare la partita”. Queste le parole del tecnico del Barcellona Hansi Flick alla vigilia della super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Barcellona, Flick: “Con il Bayern Monaco sfida speciale, siamo pronti” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Lacon ilsarà. Ho giocato ale l’ho allenato. Ho un buon rapporto con tanti giocatori ma per me ora c’è un nuovo capitolo e sono felice qui. So che sarà una partita complicata, ma di certo bella. Loro hanno un gioco dominante e cercheranno di tenere il possesso palla, ma credo che noi. Non dirò cosa abbiamo preparato, ma abbiamo chiaro come vogliamo affrontare la partita”. Queste le parole del tecnico delHansialla vigilia della superdi Champions League contro il: “Con il” SportFace.

