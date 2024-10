Atto intimidatorio nel parcheggio dell’Ospedale di Cattinara a Trieste. Vetri rotti, pneumatici bucati e targhe rubate (Di martedì 22 ottobre 2024) Trieste – Nella notte vandali si sono introdotti nel parcheggio dell’Ospedale di Cattinara a Trieste, in pochi minuti hanno devastato alcune macchine appartenenti a dei dipendenti della struttura. L’azienda sanitaria Asugi ha comunicato che nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2024 tre automobili, appartenenti ad alcuni dipendenti che smontavano il turno di notte Atto intimidatorio nel parcheggio dell’Ospedale di Cattinara a Trieste. Vetri rotti, pneumatici bucati e targhe rubate L'Identità. Lidentita.it - Atto intimidatorio nel parcheggio dell’Ospedale di Cattinara a Trieste. Vetri rotti, pneumatici bucati e targhe rubate Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024)– Nella notte vandali si sono introdotti neldi, in pochi minuti hanno devastato alcune macchine appartenenti a dei dipendenti della struttura. L’azienda sanitaria Asugi ha comunicato che nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2024 tre automobili, appartenenti ad alcuni dipendenti che smontavano il turno di notteneldiL'Identità.

