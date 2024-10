Atalanta, Gasperini: "Con il Celtic punti pesanti, ma c'è emergenza in difesa. Retegui..." (Di martedì 22 ottobre 2024) `Ora i punti sono pesanti ma abbiamo la possibilità di consolidare la classifica in Champions`, così il tecnico dell`Atalanta Gian Piero Gasperini Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) `Ora isonoma abbiamo la possibilità di consolidare la classifica in Champions`, così il tecnico dell`Gian Piero

Atalanta-Celtic - Gasperini : “I punti cominciano a pesare - sarà una partita aperta” - Così Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Celtic, valida per la terza giornata di Champions League. Mi auguro che sia una partita piacevole, di sicuro sarà aperta, tra due squadre che cercano di fare gol. Poi, la chiusura dedicata a Retegui: “Siamo tutti felici di lui, può crescere ancora. (Sportface.it)

Gasperini - 900 punti in Serie A : raggiunti Ancelotti e Allegri - Con la vittoria di oggi in Atalanta-Genoa, Gasperini raggiunge quota 900 punti conquistati in Serie A, principalmente proprio con queste due squadre Una vittoria speciale per Gian Piero Gasperini, che con il successo in Atalanta-Genoa raggiunge quota 900 punti ottenuti in Serie A, sulle panchine soprattutto proprio del grifone e della Dea, con le parentesi […]. (Calcionews24.com)

Atalanta - Gasperini contro la sosta : "Al momento sbagliato". Sui 900 punti e lo Scudetto... - Gian Piero Gasperini, allenatore dell`Atalanta, parla ai microfoni di Dazn dopo il 5-1 conquistato dalla sua squadra contro il Genoa: `Se sono... (Calciomercato.com)