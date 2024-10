Assolombarda promuove la manovra: "Ora bisogna tagliare spesa e tasse" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Sapevamo che le risorse a disposizione erano limitate; ci piacerebbe poter assistere a manovre più ambiziose, in termini di taglio della pressione fiscale su imprese e cittadini e in termini di stimoli alla crescita. Ma occorre fare anche i conti con la realtà e con il poco spazio di manovra che ci concedono i vincoli europei". Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, spezza una lancia a favore della legge di bilancio: "Giudichiamo al momento in modo molto positivo la notizia che, in questo testo iniziale, entrambi gli interventi su Irpef e cuneo fiscale sarebbero non solo stati confermati ma resi strutturali". Quotidiano.net - Assolombarda promuove la manovra: "Ora bisogna tagliare spesa e tasse" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "Sapevamo che le risorse a disposizione erano limitate; ci piacerebbe poter assistere a manovre più ambiziose, in termini di taglio della pressione fiscale su imprese e cittadini e in termini di stimoli alla crescita. Ma occorre fare anche i conti con la realtà e con il poco spazio diche ci concedono i vincoli europei". Alessandro Spada, presidente di, spezza una lancia a favore della legge di bilancio: "Giudichiamo al momento in modo molto positivo la notizia che, in questo testo iniziale, entrambi gli interventi su Irpef e cuneo fiscale sarebbero non solo stati confermati ma resi strutturali".

