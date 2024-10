Ascolti 8a Giornata Serie A 2024 25 DAZN Roma-Inter sfiora 15 milioni di ascoltatori

Ascolti 8a Giornata Serie A 2024/25 DAZN, Roma-Inter sfiora 1,5 milioni di ascoltatori (Di martedì 22 ottobre 2024) La 8a Giornata della Serie A 2024/25 in onda nel weekend (dal 19 al 21 Ottobre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,2 milioni di ascoltatori (5.229.786) compresivo del dato degli episodi di ZONA GOL DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Il big match di Giornata è stato Roma-Inter che, domenica sera alle 20.45 con Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, ha sfiorato 1,5 milioni di individui, diventando il secondo match più visto da inizio stagione. Segue a distanza Milan-Udinese con Riccardo Mancini e Andrea Stramaccioni che ha raggiunto più di 850mila ascoltatori.La 9ª Giornata della Serie A 2024/2025 inizia venerdì 25 ottobre con Udinese contro Cagliari alle 18:30, partita visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky. Digital-news.it - Ascolti 8a Giornata Serie A 2024/25 DAZN, Roma-Inter sfiora 1,5 milioni di ascoltatori Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La 8adella/25 in onda nel weekend (dal 19 al 21 Ottobre) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,2 di(5.229.786) compresivo del dato degli episodi di ZONA GOL, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Il big match diè statoche, domenica sera alle 20.45 con Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, hato 1,5di individui, diventando il secondo match più visto da inizio stagione. Segue a distanza Milan-Udinese con Riccardo Mancini e Andrea Stramaccioni che ha raggiunto più di 850mila.La 9ªdella/2025 inizia venerdì 25 ottobre con Udinese contro Cagliari alle 18:30, partita visibile in co-esclusiva sue Sky.

