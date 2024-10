Ilrestodelcarlino.it - Archi, cambio di viabilità: raffica di proteste

(Di martedì 22 ottobre 2024) "I lavori del G7 erano urgenti, prima abbiamo pensato a quelli". Così l’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni sulla nuovaagli. Un semplicedi direzione a un incrocio ha messo in difficoltà tantissimi residenti del quartiere, specie chi abita in via Mamiani e vie attigue, e gli operatori sia della zona che quelli in arrivo dalla Zipa e dal Mandracchio. Sufficiente una freccia tolta su una direzione e messa all’opposto. È quanto accade in via Marconi all’altezza dell’incrocio per imboccare il bypass della Palombella. Come ben evidenziato da Diego Urbisaglia (consigliere di Ancona Futura) nella sua interrogazione, con i nuovi asfalti realizzati per il grande evento alla Mole è cambiata anche la conformazione viaria.