Al Teatro Capitan Bovo continua la festa per i 20 anni con la commedia "Betoneghe se nasse, no se deventa" (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il successo del primo appuntamento sold out con l'attore Pierpaolo Spollon, al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala proseguono i festeggiamenti per i vent'anni. Venerdì 25 ottobre, alle ore 21, il palco si animerà con la travolgente commedia in dialetto veneto "Betoneghe se nasse, no se Veronasera.it - Al Teatro Capitan Bovo continua la festa per i 20 anni con la commedia "Betoneghe se nasse, no se deventa" Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il successo del primo appuntamento sold out con l'attore Pierpaolo Spollon, aldi Isola della Scala proseguono i festeggiamenti per i vent'. Venerdì 25 ottobre, alle ore 21, il palco si animerà con la travolgentein dialetto veneto "se, no se

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teatro Regio di Capitanata - la stagione 2024-2025 - Tutto pronto per la stagione 2024-2025 del Teatro Regio di Capitanata che anche quest’anno (il ventitreesimo di attività ) promette di divertire il suo pubblico con un programma scoppiettante all’insegna di grandi classici in vernacolo e avvincenti novità . Sul palco del teatro di via Guglielmi –... (Foggiatoday.it)

Al Teatro Capitan Bovo Pierpaolo Spollon in "Quel che provo dir non so" - Per celebrare il suo ventesimo anniversario, il Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala si prepara a stupire il suo affezionato pubblico con due eventi straordinari che promettono risate, emozioni e riflessioni profonde. Ottobre sarà un mese speciale con due appuntamenti da segnare subito in... (Veronasera.it)