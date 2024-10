Acerbi presente in Inter-Juventus? Scenario chiaro – Sky (Di martedì 22 ottobre 2024) Francesco Acerbi ha riportato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra nel corso di Roma-Inter: questo lo Scenario in vista del match con la Juventus. LA SITUAZIONE – Francesco Acerbi ci sarà contro in Inter-Juventus? Questo è il dubbio che ha attanagliato i tifosi nerazzurri negli ultimi giorni. Il calciatore, uscito anzitempo nel corso del match contro la Roma a causa di un problema fisico, si è sottoposto nella mattinata di oggi 22 ottobre a esami strumentali che ne hanno accertato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. L’esito consente di definire uno Scenario ben definito in vista dello scontro diretto con la Juventus di domenica. Acerbi assente in Inter-Juventus. Orizzonte chiaro L’ASSENZA – Purtroppo per la società e per i tifosi nerazzurri il calciatore italiano non riuscirà a recuperare per il confronto con i bianconeri. Inter-news.it - Acerbi presente in Inter-Juventus? Scenario chiaro – Sky Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Francescoha riportato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra nel corso di Roma-: questo loin vista del match con la. LA SITUAZIONE – Francescoci sarà contro in? Questo è il dubbio che ha attanagliato i tifosi nerazzurri negli ultimi giorni. Il calciatore, uscito anzitempo nel corso del match contro la Roma a causa di un problema fisico, si è sottoposto nella mattinata di oggi 22 ottobre a esami strumentali che ne hanno accertato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. L’esito consente di definire unoben definito in vista dello scontro diretto con ladi domenica.assente in. OrizzonteL’ASSENZA – Purtroppo per la società e per i tifosi nerazzurri il calciatore italiano non riuscirà a recuperare per il confronto con i bianconeri.

Calcio : Inter. Elongazione bicipite femorale coscia sinistra per Acerbi - . Gli esami hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo comunica l'Inter. La sua situazione del giocatore sarà valutata giorno dopo giorno MILANO - Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. (Ilgiornaleditalia.it)

Inter - infortunio per Acerbi : l’esito degli esami ed i tempi di recupero - . Sicuramente salterà la gara di domani in Champions League contro lo Young Boys e molto difficilmente sarà presente nella sfida di domenica sera contro la Juventus. L'articolo Inter, infortunio per Acerbi: l’esito degli esami ed i tempi di recupero sembra essere il primo su CalcioWeb. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra ... (Calcioweb.eu)

Inter - si ferma Francesco Acerbi : infortunio che compromette le prossime sfide in Champions e in Serie A - Facebook WhatsApp Twitter L’Inter deve affrontare una significativa perdita in vista dei prossimi impegni calcistici. Sfortunatamente per i nerazzurri, la notizia dell’infortunio è stata accompagnata da un comunicato ufficiale del club, il quale ha evidenziato che la situazione di Acerbi sarà monitorata giorno per giorno, senza alcuna certezza sui tempi di recupero. (Gaeta.it)