32° campionato mondiale di addestramento per Riesenschnauzer (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 23 al 27 ottobre 2024 si svolgerà a Montelupo Fioentino il 32° campionato mondiale di addestramento per Riesenschnauzer: si tratta di un evento internazionale, organizzato dalll’ISPU (Internationale Schnauzer Pinscher Union),che coinvolge Paesi di tutto il mondo e avviene a rotazione in una Firenzetoday.it - 32° campionato mondiale di addestramento per Riesenschnauzer Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 23 al 27 ottobre 2024 si svolgerà a Montelupo Fioentino il 32°diper: si tratta di un evento internazionale, organizzato dalll’ISPU (Internationale Schnauzer Pinscher Union),che coinvolge Paesi di tutto il mondo e avviene a rotazione in una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presentato il calendario del campionato mondiale Superbike 2025 - ecco quando si correrà a Misano - . Dopo il tradizionale test ufficiale pre-stagionale del 17-18 febbraio a Phillip Island, la stagione inizierà sulla pista australiana australiana. . Il calendario del campionato mondiale Motul Fim Superbike 2025 è stato ufficialmente svelato, con 12 round in alcuni dei circuiti più iconici del mondo. (Riminitoday.it)

Artisti in piazza con scalpelli e motoseghe : al via il campionato mondiale di sculture di ghiaccio - Artisti e artiste provenienti da tutto il mondo si esibiranno in piazza trasformando blocchi di ghiaccio da 120 chili l’uno in meravigliose opere d’arte. L’appuntamento, in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre, è a Sesto San Giovanni, dove in piazza Petazzi si aprirà il World Ice... (Monzatoday.it)

Campionato Mondiale Pizza DOC 2024 : spettacolo a Paestum - Davvero una grande attesa per la celebre kermesse che, anno dopo anno, si conferma sempre più globale e popolare, con straordinari concorrenti provenienti da ogni angolo del globo. Fonte Foto: social competizione Campionato Pizza Doc 2024 Paestum fonte youTube Accademia Nazionale Pizza DOC (servizio TG5 – Mediaset)Immagine – creaz. (Danielebartocciblog.it)