Zanetti sicuro: «Dobbiamo essere competitivi quando giochiamo in casa. Su Verona Monza…» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’allenatore del Verona Zanetti sulla partita che si sta disputando contro il Monza allo stadio Bentegodi Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Verona Zanetti in vista della gara contro il Monza. Le parole LE PAROLE – «Ci stiamo lavorando da tempo, le partite sono lunghe e sono fatte di fasi e di Calcionews24.com - Zanetti sicuro: «Dobbiamo essere competitivi quando giochiamo in casa. Su Verona Monza…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’allenatore delsulla partita che si sta disputando contro il Monza allo stadio Bentegodi Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore delin vista della gara contro il Monza. Le parole LE PAROLE – «Ci stiamo lavorando da tempo, le partite sono lunghe e sono fatte di fasi e di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tengstedt : «Al Verona mi trovo bene - volevo una sfida così dura. Zanetti mi fa fare il trequartista - ecco cosa mi piace. Credo nella salvezza per questo motivo…» - Casper Tengstedt, attaccante di 24 anni, ha già segnato 3 reti nelle prime 7 giornate di campionato […]. Le parole di Casper Tengstedt, attaccante dell’Hellas Verona, dopo l’ottimo inizio di stagione in Serie A. Tutti i dettagli in merito L’impatto è stato positivo, sta dimostrando di potersi ritagliare un posto in Serie A con il Verona. (Calcionews24.com)

Verona - Zanetti specialità CAMBI VINCENTI : il DATO sulle mosse del tecnico gialloblu - Il tecnico del Verona ha già messo […]. Chi ne sta facendo un autentico fattore in questo inizio di stagione è Paolo Zanetti. Paolo Zanetti ha iniziato bene la sua avventura con il Verona, collezionando nove punti in sette partite In un calcio sempre più frenetico, le cinque sostituzioni rappresentano un toccasana per allenatori e calciatori. (Calcionews24.com)

Verona Venezia - Zanetti : «È stato un BELLISSIMO derby - il gol subito poteva UCCIDERE un elefante» - PARTITA – «Venivamo da un momento difficile e ci siamo trovati subito sotto, quel gol poteva uccidere un elefante ma abbiamo tirato […]. Paolo Zanetti, allenatore del Verona, è intervenuto dopo la vittoria nella sfida contro il Venezia Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha commentato ai microfoni di DAZN la partita vinta 2-1 contro il Venezia in rimonta. (Calcionews24.com)