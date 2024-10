Università di Perugia: slittano le scadenze per immatricolazioni e pagamenti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella giornata del 19 ottobre, a causa dei critici eventi metereologici a Bologna, si sono verificati importanti disservizi agli impianti e ai servizi web Cineca, tra cui all’applicativo Esse3-Sol deputato alla gestione della procedura di immatricolazione/iscrizione delle studentesse e degli Perugiatoday.it - Università di Perugia: slittano le scadenze per immatricolazioni e pagamenti Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella giornata del 19 ottobre, a causa dei critici eventi metereologici a Bologna, si sono verificati importanti disservizi agli impianti e ai servizi web Cineca, tra cui all’applicativo Esse3-Sol deputato alla gestione della procedura di immatricolazione/iscrizione delle studentesse e degli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parte il nuovo corso di laurea in Scienze della terra e dell’ambiente all’Università di Perugia - È in arrivo all’Università di Perugia il nuovo corso di laurea interclasse in Scienze della Terra e dell’Ambiente (Sta), frutto della collaborazione tra il dipartimento di Fisica e Geologia e il dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. Domani, giovedì 17 ottobre, si terrà il welcome... (Perugiatoday.it)

L’Università di Perugia e la fondazione di Pietro Grasso insieme per promuovere la legalità tra i giovani - Questa mattina, martedì 8 ottobre, nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena, è stato firmato un Accordo Quadro tra l’Università di Perugia e la Fondazione “Scintille di futuro Ets”. L’obiettivo principale dell’accordo, firmato dal rettore Maurizio Oliviero e dal senatore Pietro Grasso... (Perugiatoday.it)

L’Università di Perugia celebra la “Giornata delle Donne nella Scienza” con il prestigioso Premio Ursula Grohmann - L’Università di Perugia, attraverso il Comitato Unico di Garanzia (CUG), ha indetto la seconda edizione del premio “Ursula Grohmann” in occasione della “Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza” e dell'evento “Donne in Scienza” del 11 febbraio 2025. Questo premio è... (Perugiatoday.it)