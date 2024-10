Trump fa gli auguri a Kamala Harris per i 60 anni: «Buon compleanno, e lo dico sul serio» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lancaster (Pennsylvania), 21 ott. (askanews) – Donald Trump ha augurato alla sua rivale democratica Kamala Harris, che compie 60 anni, “Buon compleanno, e molti altri, e lo dico sul serio”, durante un Town Hall a Lancaster, Pennsylvania. Poi ha affermato anche che Joe Biden lo preferisce a Harris. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Trump fa gli auguri a Kamala Harris per i 60 anni: «Buon compleanno, e lo dico sul serio» iO Donna. Iodonna.it - Trump fa gli auguri a Kamala Harris per i 60 anni: «Buon compleanno, e lo dico sul serio» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lancaster (Pennsylvania), 21 ott. (askanews) – Donaldha augurato alla sua rivale democratica, che compie 60, “, e molti altri, e losul”, durante un Town Hall a Lancaster, Pennsylvania. Poi ha affermato anche che Joe Biden lo preferisce a. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolofa gliper i 60: «, e losul» iO Donna.

