Trump e il "buon compleanno Kamala" tra i 'buuu' dei sostenitori (Di lunedì 21 ottobre 2024) Comizio di Donald Trump a Lancaster, Pennsylvania, in vista delle elezioni alla presidenza Usa. Durante il suo discorso il tycoon ha fatto gli auguri alla candidata democratica, Kamala Harris, per i suoi 60 anni: mentre diceva "Le auguro buon compleanno e 100 di questi giorni", diversi 'buuu' e urla di disapprovazione si sono levate dal pubblico di suoi sostenitori. Trump ha poi aggiunto: "Renderemo l'America di nuovo grande, e per farlo non possiamo stare sdraiati in spiaggia, no?". Liberoquotidiano.it - Trump e il "buon compleanno Kamala" tra i 'buuu' dei sostenitori Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Comizio di Donalda Lancaster, Pennsylvania, in vista delle elezioni alla presidenza Usa. Durante il suo discorso il tycoon ha fatto gli auguri alla candidata democratica,Harris, per i suoi 60 anni: mentre diceva "Le auguroe 100 di questi giorni", diversi '' e urla di disapprovazione si sono levate dal pubblico di suoiha poi aggiunto: "Renderemo l'America di nuovo grande, e per farlo non possiamo stare sdraiati in spiaggia, no?".

Ucraina - Trump : “Ho un buon rapporto con Zelensky e con Putin” - “Ho un buon rapporto” con Volodymyr Zelensky e “ho anche un buon rapporto con il presidente Putin“. . Così Donald Trump nel suo incontro a New York con il presidente ucraino. Zelesnky a sua volta aveva dichiarato di avere con Trump “una visione comune sul fatto che la guerra in Ucraina va fermata”. “Credo che se vinceremo risolveremo la cosa molto rapidamente”, ha aggiunto Trump in riferimento ... (Lapresse.it)

Trump riceve Zelensky : “Ho un buon rapporto anche con Putin. Se vinco - la guerra finisce presto” - La propaganda dem smontata in pochi minuti: l’ex presidente americano Donald Trump riceve il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Trump Tower di New York e ribadisce la sua posizione. “Un onore incontrare il presidente ucraino” Trump ha detto che è stato “un onore” incontrare Zelensky e ha elogiato la gestione da parte del presidente ucraino di una chiamata del 2019 che ha portato al ... (Secoloditalia.it)