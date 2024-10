Ilrestodelcarlino.it - Truffa telefonica sventata: dall’altro capo c’era l’ex carabiniere Luigi Regni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Parma, 21 ottobre 2024 – Non deve essere stata una bella sorpresa per untore scoprire di avere all’altrodel telefono una persona scaltra, che non cade nel tranello del suo gioco. A maggior ragione quando quella persona è un ex colonnello dei carabinieri, ora in pensione, che con le truffe avrà sicuramente avuto a che fare diverse volte nel corso della propria vita personale. A raccontare l’insolita vicenda è la Gazzetta di Parma. E’ successo a Colorno (Parma), e il protagonista è, noto per l’indagine sul delitto di Saman Abbas e che a seguito del pensionamento non ha abbandonato la propensione a difendere la comunità, essendo ora responsabile del gruppo di controllo del vicinato del piccolo comune.