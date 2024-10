Totti torna in campo in Serie A? “sono stato chiamato da … “ (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francesco Totti, durante un evento organizzato da Betsson ha rilasciato un dichiarazione che già fa sognare i fan dell’ex capitano giallorosso. “Ci sono state squadre di Serie A che mi hanno chiamato“, ha affermato Totti parlando di un suo ipotetico ritorno in campo. “Ammetto che mi hanno fatto venire un po’ di pensiero, di pazzia. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai. Ci sono giocatori che hanno giocato dopo tanti anni dalla fine della carriera. Dipende anche dove giochi, con tutto il rispetto, ma se dovessi tornare in Serie A mi dovrei allenare bene bene”. A chi gli ha domandato se oggi vede dei ’10’ in Italia, ha risposto con una battuta: “Magari potrebbe tornare“, riferendosi a se stesso. L'articolo Totti torna in campo in Serie A? “sono stato chiamato da “ CalcioWeb. Calcioweb.eu - Totti torna in campo in Serie A? “sono stato chiamato da … “ Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francesco, durante un evento organizzato da Betsson ha rilasciato un dichiarazione che già fa sognare i fan dell’ex capitano giallorosso. “Cistate squadre diA che mi hanno“, ha affermatoparlando di un suo ipotetico ritorno in. “Ammetto che mi hanno fatto venire un po’ di pensiero, di pazzia. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai. Cigiocatori che hanno giocato dopo tanti anni dalla fine della carriera. Dipende anche dove giochi, con tutto il rispetto, ma se dovessire inA mi dovrei allenare bene bene”. A chi gli ha domandato se oggi vede dei ’10’ in Italia, ha risposto con una battuta: “Magari potrebbere“, riferendosi a se stesso. L'articoloininA? “da “ CalcioWeb.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Totti torna in campo? “Mi hanno chiamato due club di serie A - in due mesi sarei pronto”. E i fan impazziscono - Soprattutto se alla domanda se oggi vede dei ‘10’ in Italia, lui risponde: “Magari potrebbe tornare”, riferendosi a se stesso. E anche le critiche infatti non lo risparmiano, tra chi lo accusa di avere un ego troppo grande e chi di essere incapace di rassegnarsi. . Sbam. ”. E lui, l’ex capitano, alimenta la speranza in una dichiarazione che ha del clamoroso. (Sport.quotidiano.net)

Totti : “Potrei tornare a giocare in Serie A”. L’ultima “pazza idea” del Capitano - Francesco Totti, indimenticato Capitano della Roma, potrebbe essere pronto a sorprendere il mondo del calcio con un ritorno clamoroso. Un ritorno dell’ex capitano giallorosso in Serie A sarebbe davvero un evento straordinario, ma anche rischioso. L'articolo Totti: “Potrei tornare a giocare in Serie A”. (Thesocialpost.it)

Totti a sorpresa : "Un mio ritorno in campo? Mi hanno cercato club di serie A - mai dire mai" - Potrebbe rimettere gli scarpini appesi al chiodo il 28 maggio 2017 in quello che è passato alla storia come il Totti Day. Parole e voce sono dello stesso Francesco Totti nel corso di un evento organizzato da Betsson allo Sportitalia Village: "Un mio ritorno in campo? Mi hanno cercato di recente... (Romatoday.it)