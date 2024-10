Sos ospedali, nel 2023 segnalate in Lombardia 4.836 aggressioni a operatori sanitari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – Nel 2023 sono stati segnalati in Lombardia 4.836 episodi di aggressione agli operatori sanitari. Si va dagli insulti fino alla violenza con coltelli e altre armi. Un’escalation senza fine, aumentata dalla pandemia, che vede però in calo le denunce alla Procura. Così, se è vero che in regione sono diverse le strutture ospedaliere che hanno attivato il pulsante di allarme aggressione, è anche vero che nel 2022 solo il 6% delle aggressioni fisiche è stato segnalato all’autorità giudiziaria e nel 2023 il dato è addirittura in calo al 4%. Le indicazioni della Regione I dati arrivano da un report del Pirellone. Ilgiorno.it - Sos ospedali, nel 2023 segnalate in Lombardia 4.836 aggressioni a operatori sanitari Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – Nelsono stati segnalati in4.836 episodi di aggressione agli. Si va dagli insulti fino alla violenza con coltelli e altre armi. Un’escalation senza fine, aumentata dalla pandemia, che vede però in calo le denunce alla Procura. Così, se è vero che in regione sono diverse le struttureere che hanno attivato il pulsante di allarme aggressione, è anche vero che nel 2022 solo il 6% dellefisiche è stato segnalato all’autorità giudiziaria e nelil dato è addirittura in calo al 4%. Le indicazioni della Regione I dati arrivano da un report del Pirellone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assolombarda : “Lombardia decima in Europa per livello di Pil - +6 - 7% tra 2019 e 2023” - (Adnkronos) – La Lombardia, tra il 2019 e il 2023, ha fatto registrare la più forte crescita economica rispetto al pre pandemia con +6,7% di Pil, posizionandola in decima posizione a livello europeo per livello di prodotto interno lordo, poco meno dell'Irlanda e più dell'Austria. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo ... (Webmagazine24.it)

Assolombarda : “Lombardia decima in Europa per livello di Pil - +6 - 7% tra 2019 e 2023” - Lo mostrano i dati contenuti in un report di Assolombarda […]. (Adnkronos) – La Lombardia, tra il 2019 e il 2023, ha fatto registrare la più forte crescita economica rispetto al pre pandemia con +6,7% di Pil, posizionandola in decima posizione a livello europeo per livello di prodotto interno lordo, poco meno dell'Irlanda e più dell'Austria. (Periodicodaily.com)

**Lombardia : Assolombarda - '-28 - 8% disoccupazione tra 2019 e 2023 - quinto posto in Europa'** - Anche sotto l'aspetto della disoccupazione giovanile per la fascia 15-24 anni i dati risultano essere incoraggianti: -10,5% di giovani disoccupati tra il 2019 e il 2023. . Milano, 21 ott (Adnkronos) - La Lombardia ha fatto registrare la più consistente riduzione della disoccupazione rispetto alla pre pandemia, facendo segnare -28,8% di disoccupati tra il 2019 e il 2023, posizionandosi al ... (Liberoquotidiano.it)