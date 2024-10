Sopravvissuta al massacro di Hamas del 7 ottobre, Shirel si è tolta la vita: aveva solo 22 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Shirel Golan è stata trovata priva di vita nella sua casa a Porat, vicino Netanya, in Israele: non è riuscita a superare i traumi dell'attentato compiuto da Hamas durante il festival musicale Nova il 7 ottobre 2023. Il fratello: "Se lo Stato si fosse preso cura di lei, niente di tutto questo sarebbe successo" Fanpage.it - Sopravvissuta al massacro di Hamas del 7 ottobre, Shirel si è tolta la vita: aveva solo 22 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Golan è stata trovata priva dinella sua casa a Porat, vicino Netanya, in Israele: non è riuscita a superare i traumi dell'attentato compiuto dadurante il festival musicale Nova il 72023. Il fratello: "Se lo Stato si fosse preso cura di lei, niente di tutto questo sarebbe successo"

