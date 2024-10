Shirel Golan suicida nel giorno del suo 22° compleanno, era sopravvissuta al 7 ottobre, fratello: “Uccisa due volte da Israele, non le ha fornito supporto psicologico” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nei mesi successi al 7 ottobre la giovane ha cominciato a sviluppare sintomi di PTSD (disturbo da stress post traumatico), tra cui dissociazione e ritiro La giovane israeliana Shirel Golan è morta suicida a 22 anni nel giorno del suo compleanno. La giovane era sopravvissuta al 7 ottobre. Shir Ilgiornaleditalia.it - Shirel Golan suicida nel giorno del suo 22° compleanno, era sopravvissuta al 7 ottobre, fratello: “Uccisa due volte da Israele, non le ha fornito supporto psicologico” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nei mesi successi al 7la giovane ha cominciato a sviluppare sintomi di PTSD (disturbo da stress post traumatico), tra cui dissociazione e ritiro La giovane israelianaè mortaa 22 anni neldel suo. La giovane eraal 7. Shir

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La storia di Shirel Golan - sopravvissuta al massacro del 7 ottobre e morta suicida a 22 anni - Allora si erano nascosti sotto un cespuglio rimanendo lì per ore, fino a quando un agente di polizia non li ha individuati e portati via con sé. Al quotidiano Ynet, invece, ha dichiarato di voler «sollevare un polverone affinché altri non perdano i loro cari». I servizi sociali del ministero della Salute hanno risposto che un pacchetto di assistenza e sostegno ai sopravvissuti al rave è già ... (Lettera43.it)

L’ultimo compleanno di Shirel Golan : una tragedia che segna l’Israele post 7 ottobre - La sua storia ha messo in luce il modo in cui il trauma può manifestarsi in forme devastanti e come la mancanza di assistenza possa portare a esiti tragici. L’eco della storia di Shirel Golan risuona come un appello a una maggiore attenzione e cura per la salute mentale delle vittime di attacchi terroristici. (Gaeta.it)