Santalucia ' i magistrati non sono contro il governo'

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Noi non siamoil, sarebbe assurdo pensare che l'ordine giudiziario, un'istituzione del Paese, siaun'istituzione del Paese quale è il potere politico. Non è lo sistituzionale quello a cui tendiamo, tendiamo a difendere l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario". Così il presidente dell'Associazione nazionaleGiuseppe. "Sappiamo - ha poi aggiuntoparlando ad Agorà su Rai3 della normativa sugli Stati sicuri - che un regolamento dell'Unione europea renderà questa materia più flessibile, ma entrerà in vigore nel 2026. Oggi dobbiamo applicare la direttiva che c'è. Per come lo vedo io, non è uno scon la magistratura italiana, ma con le istituzioni europee".