Rugby la Femi Cz Rovigo vince in rimonta contro le Fiamme Oro

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Prova di grande carattere per laCzche ribalta il risultato nel secondo tempo eun match difficile per 12 a 6 in casa dellaOro. La pioggia battente non permette un gioco veloce. LeOro, al 12’ dopo aver provato a superare la linea di meta dei Bersaglieri, che sono bravi a respingere l’avversario, ottengono un calcio a favore e optano per i pali. Canna dalla piazzola è preciso e aggiorna per primo il tabellino, 3-0. Nei minuti successivi, cessata la pioggia, lesono in attacco nei ventidue dei Rossoblu, la buona difesa dei Bersaglieri non permette un avanzamento da parte dei padroni di casa; al 27’risale il campo e dopo un calcio a favore opta per i pali, Thomson però non riesce a portare le due squadre sul pareggio. Al 29’ Canna risponde al piede e aggiunge +3 per i Cremisi, 6-0.