Roma, questi alberi hanno oltre 130 anni e hanno superato due guerre mondiali: ecco chi li ha piantati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le origini di Roma risalgono all'VIII e al VII secolo a.C., quando i latini vivevano in piccoli villaggi sulle sponde del fiume Tevere, nel Lazio. Nel corso dei secoli sono avvenuti molti eventi importanti che hanno fatto la storia della città eterna, oggi la Capitale dell'Italia. oltre agli avvenimenti storici, bisogna fare riferimenti anche al suo paesaggio. Sapevate che la maggior parte degli alberi presenti sono stati piantati oltre 130 anni fa? Scopriamo qualche dettaglio. alberi a Roma: un po' di storia Quando si parla di alberi a Roma si fa riferimento soprattutto ai Platani sul lungotevere risalenti al primo Novecento con la costruzione dei Muraglioni del Tevere. La scelta dei platani per i grandi viali lungo il Tevere è avvenuta facendo attenzione alla grandezza, alla rusticità e alla duttilità della specie.

