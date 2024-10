Gaeta.it - Rallentamenti e costi elevati: la situazione dei passaporti in Italia secondo Altroconsumo

È emerso un quadro preoccupante riguardo al rilascio deiin. A seguito di un'inchiesta di, i dati attuali mostrano un incremento dei tempi di attesa e unacritica nelle maggiori città del Paese. In questo contesto, si inserisce anche il nuovo progetto delle Postene, denominato Polis, il quale mira a rendere più efficiente il rilascio di questo documento fondamentale per la circolazione internazionale. Tempi di attesa sempre più lunghi La difficoltà nel ricevere un passaporto è ormai una realtà quotidiana per moltini. Dalla ricerca di, emerge che le attese possono toccare punte di dieci mesi a Venezia, otto a Bolzano e sette a Cagliari solo per fissare un appuntamento presso gli uffici competenti.