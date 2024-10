Lortica.it - Radici e memorie di famiglia: Quanto conta il passato in un mondo veloce?

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lesono come fili invisibili che ci legano a storie antiche, a terre lontane, a volti che forse non abbiamo mai visto ma che sentiamo come parte di noi. C’è un punto, però, in cui ci chiediamo:di questoci appartiene ancora? Fino a quando è lecito cercare tracce dei nostri antenati e quali ricordi diventano invece un peso, un qualcosa che si perde nel fluire rapido della vita moderna? Una volta, le storie dipassavano di generazione in generazione, racte nelle lunghe serate invernali, attorno a un camino nei casi migliori, oppure in una stalla. Oggi, invece, viviamo in un’epoca in cui le storie personali si dissolvono di fronte ai ritmi serrati della tecnologia e dei media.