Puff Daddy, sei nuove accuse di stupro: coinvolte due celebrità (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua ad allargarsi il caso che coinvolge il rapper e produttore Puff Daddy. Altre sei persone, tre uomini e tre donne, hanno accusato l’artista di violenza sessuale e stupro. Le presunte aggressioni sarebbero avvenute fra il 2000 e il 2022 a New York, Los Angeles e Las Vegas durante alcuni party che l’artista ha organizzato alla presenza di volti noti dello showbiz. Per la prima volta inoltre altre due celebrità sono state citate – pur senza fare nomi – per aver preso parte agli abusi. I legali del cantante hanno ribadito l’innocenza del loro assistito, dicendosi certi che «in tribunale prevarrà la verità», ossia «che Sean Diddy Combs non ha mai aggredito sessualmente nessuno». Il processo inizierà a maggio 2025 e nel frattempo l’artista è in carcere a New York. Lettera43.it - Puff Daddy, sei nuove accuse di stupro: coinvolte due celebrità Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua ad allargarsi il caso che coinvolge il rapper e produttore. Altre sei persone, tre uomini e tre donne, hanno accusato l’artista di violenza sessuale e. Le presunte aggressioni sarebbero avvenute fra il 2000 e il 2022 a New York, Los Angeles e Las Vegas durante alcuni party che l’artista ha organizzato alla presenza di volti noti dello showbiz. Per la prima volta inoltre altre duesono state citate – pur senza fare nomi – per aver preso parte agli abusi. I legali del cantante hanno ribadito l’innocenza del loro assistito, dicendosi certi che «in tribunale prevarrà la verità», ossia «che Sean Diddy Combs non ha mai aggredito sessualmente nessuno». Il processo inizierà a maggio 2025 e nel frattempo l’artista è in carcere a New York.

