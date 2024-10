Sport.quotidiano.net - Pogacar: "Potrei vincere i tre Grandi Giri un anno, ma non voglio farmi nemici"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 - Tutti pazzi per Tadej, l'oggetto del desiderio per eccellenza del 2025: l'ultimo a esporsi in tal senso è stato Javier Guillen, il direttore della Vuelta che, forte del fatto che il suo sia l'unico Grande Giro che manca all'appello per completare la Tripla Corona, si è detto fiducioso di avere l'prossimo al via lo sloveno, che dal canto suo al momento non ha ancora le idee chiare su quello che sarà. I dettagli Intercettato dal giornale sloveno Siol,è stato subito sollecitato sul pensiero stupendo balenato nella testa di molti anche fino a pochi mesi fa: correre tutti iin unmagari per vincerli di fila, come mai riuscito a nessuno. "farlo quando sarò più grande: non mi entusiasma non fare qualcosa per molto tempo.