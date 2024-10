Gaeta.it - Pesaro sotto esame: sopralluoghi e danni dopo il maltempo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A seguito delle recenti forti piogge che hanno colpito, il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle manutenzioni Mila Della Dora stanno effettuandonelle aree più danneggiate dal. Le autorità locali stanno lavorando per valutare ie pianificare gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino delle infrastrutture. Aree critiche einfrastrutturali Le zone più colpite da questa ondata diincludono via della Rupola e via dei Canneti, dove diverse piante hanno causato serial manto stradale. Questi interventi si rendono particolarmente urgenti non solo per la sicurezza degli automobilisti ma anche per quella dei pedoni, dato il rischio di ulteriorie di incidenti.