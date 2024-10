Perde la memoria dopo essere stato investito: “Spariti 40 anni di vita. Non riconoscevo moglie e figlio”. La storia di Luciano D’Adamo (Di lunedì 21 ottobre 2024) La sua nuova vita è un’eterna gioventù, un infinito 1980 da 24enne senza moglie e figli, senza tutti gli anni adulti che verranno dopo. È l’esistenza di Luciano D’Adamo, 68 anni all’anagrafe ma 24 nella sua testa, da quando nel 2019 dopo un incidente d’auto si è risvegliato credendo di vivere da ventenne. La storia di D’Adamo è raccontata oggi da Il Messaggero. L’uomo ricorda bene, si legge sul quotidiano, cosa aveva fatto il 20 marzo 1980 (il 2019, nella realtà): aveva 24 anni e dopo essere tornato dal lavoro è stato investito da un’auto, nel quartiere romano di Monte Mario. Ma al risveglio in ospedale il primo black out della memoria: “Nella stanza è entrata una sconosciuta”, ovvero la moglie. “Mi chiamava Luciano. E io mi chiedevo come faceva a sapere il mio nome”, dice. Ilfattoquotidiano.it - Perde la memoria dopo essere stato investito: “Spariti 40 anni di vita. Non riconoscevo moglie e figlio”. La storia di Luciano D’Adamo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La sua nuovaè un’eterna gioventù, un infinito 1980 da 24enne senzae figli, senza tutti gliadulti che verranno. È l’esistenza di, 68all’anagrafe ma 24 nella sua testa, da quando nel 2019un incidente d’auto si è risvegliato credendo di vivere da ventenne. Ladiè raccontata oggi da Il Messaggero. L’uomo ricorda bene, si legge sul quotidiano, cosa aveva fatto il 20 marzo 1980 (il 2019, nella realtà): aveva 24tornato dal lavoro èda un’auto, nel quartiere romano di Monte Mario. Ma al risveglio in ospedale il primo black out della: “Nella stanza è entrata una sconosciuta”, ovvero la. “Mi chiamava. E io mi chiedevo come faceva a sapere il mio nome”, dice.

