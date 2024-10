Pallanuoto femminile, le migliori italiane della prima giornata di A1. Bene la giovane Sbruzzi, brillano Bettini e Cocchiere (Di lunedì 21 ottobre 2024) Solo quattro le partite (mercoledì si disputerà il posticipo tra Rapallo e Plebiscito Padova) nella prima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto al femminile. Andiamo a scoprire le miglior italiane in acqua. migliori italiane prima giornata SERIE A1 Pallanuoto femminile Dafne Bettini: inizio senza patemi per le campionesse d’Italia de L’Ekipe Orizzonte Catania che dilagano in casa del Vela Ancona Nuoto. Nelle 22 segnature siciliane quattro portano la firma dell’atleta del Setterosa che è quasi perfetta al tiro. Agnese Cocchiere: il centroboa della Nazionale parte al meglio in questa stagione. È lei la trascinatrice della SIS Roma nel match con il Cosenza, con tre reti siglate e diverse espulsioni conquistate. Vittoria Sbruzzi: ha già vestito la calottina della nazionale nelle categorie minori, se dovesse tenere questo passo magari potrà esordire anche con il Setterosa. Oasport.it - Pallanuoto femminile, le migliori italiane della prima giornata di A1. Bene la giovane Sbruzzi, brillano Bettini e Cocchiere Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Solo quattro le partite (mercoledì si disputerà il posticipo tra Rapallo e Plebiscito Padova) nelladel campionato di Serie A1 dial. Andiamo a scoprire le migliorin acqua.SERIE A1Dafne: inizio senza patemi per le campionesse d’Italia de L’Ekipe Orizzonte Catania che dilagano in casa del Vela Ancona Nuoto. Nelle 22 segnature siciliane quattro portano la firma dell’atleta del Setterosa che è quasi perfetta al tiro. Agnese: il centroboaNazionale parte al meglio in questa stagione. È lei la trascinatriceSIS Roma nel match con il Cosenza, con tre reti siglate e diverse espulsioni conquistate. Vittoria: ha già vestito la calottinanazionale nelle categorie minori, se dovesse tenere questo passo magari potrà esordire anche con il Setterosa.

