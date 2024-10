Nuovi guai per Maria Rosaria Boccia: indagata per truffa su un immobile (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le indagini si troverebbero nella loro fase preliminare, per cui su Boccia vide la presunzione di innocenza; l'imprenditrice avrebbe ricevuto una notifica di comparizione davanti al gip L'articolo Nuovi guai per Maria Rosaria Boccia: indagata per truffa su un immobile proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Nuovi guai per Maria Rosaria Boccia: indagata per truffa su un immobile Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le indagini si troverebbero nella loro fase preliminare, per cui suvide la presunzione di innocenza; l'imprenditrice avrebbe ricevuto una notifica di comparizione davanti al gip L'articoloperpersu unproviene da Il Difforme.

