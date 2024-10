Neonata morta dopo 6 giorni di vita, aperta un’inchiesta a Nocera: si attende l’autopsia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si continua ad indagare per la morte della Neonata di soli 6 giorni, morta a Nocera giovedì scorso. Si attendono gli esiti dell'autopsia. Fanpage.it - Neonata morta dopo 6 giorni di vita, aperta un’inchiesta a Nocera: si attende l’autopsia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si continua ad indagare per la morte delladi soli 6giovedì scorso. Si attendono gli esiti dell'autopsia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il padre della neonata morta nella Manica : “Il gommone è scoppiato - mi è scivolata dalle mani” - "Il gommone è scoppiato, delle persone ci sono cadute addosso". Continua a leggere . Aras Bahez, padre della bambina di appena 40 giorni che è annegata nella Manica tra Francia e Regno Unito nella notte tra giovedì e venerdì, ha raccontato gli attimi del naufragio. Per due volte ha salvato la neonata, Maryam, dall'acqua, ma la terza non ci è riuscito: "L'ho persa". (Fanpage.it)

Tragedia a Lioni : neonata trovata morta nella culla - si indaga sulle cause - Secondo le prime ipotesi, la piccola sarebbe deceduta per soffocamento dovuto a rigurgito. . . La Procura di Avellino ha ordinato ulteriori indagini per accertare le cause esatte. Un dramma scuote la comunità di Lioni, dove una bambina di appena due mesi è stata trovata priva di vita nella sua culla. (Avellinotoday.it)

Neonata morta - arrestata la madre. Ma 10 anni dopo la nonna si suicida e lascia una lettera : “Fu colpa mia” - La vicenda arriva da Pontecagnano, nella provincia di Salerno. Continua a leggere . Nei giorni scorsi, però, la nonna della piccola si è suicidata, lasciando una lettera alla famiglia in cui rivelava di avere la responsabilità della sua morte. Dieci anni fa la nipote della donna morì due mesi dopo la nascita: la madre venne arrestata e condannata per la morte della bimba. (Fanpage.it)