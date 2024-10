Anteprima24.it - Napoli: gli atleti paralimpici Angela Procida, Vincenzo Boni e Gerardo Valentino Acito incontrano gli studenti dell’Università Parthenope

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo Sport e il Cinema come veicoli di inclusione, integrazione ed abbattimento dei pregiudizi sulle diversità: sono questi gli argomenti al centro del convegno sul tema “Lo Sport che unisce: tra il valore della diversità e la forza dell’inclusione”, in programma per la giornata di giovedì, 24 ottobre 2024, alle ore 15:00, a, nell’aula Magnadegli Studi di”.