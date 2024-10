Mistermovie.it - Mister Movie | Harry Potter: Andrew Garfield sarà Remus Lupin nella serie TV HBO? L’enigma continua

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’hype intorno alla nuovaTV diin arrivo suMax è alle stelle, e con esso la speculazione su chi interpreterà i ruoli iconici della saga. Tra i nomi più chiacchierati negli ultimi anni figura quello di, spesso proposto dai fan per il ruolo del professor, il lupo mannaro affascinante e tormentato. Ma c’è qualcosa di più di semplici fantasie online? Analizziamo le prove a disposizione e le possibilità concrete.: un mago nel cuore? Conosciuto per la sua interpretazione in film come The Amazing Spider-Man e Hacksaw Ridge,ha rivelato con spontaneità la sua disponibilità a far parte del cast della nuovadi