Milano si conferma città più intelligente d'Italia: l'analisi del City Vision Score 2023 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il City Vision Score 2023 ha rivelato che Milano si conferma come la città più "smart" d'Italia, sorpassando altre città nella competizione. Questo rapporto, presentato durante gli Stati generali di City Vision a Padova, evidenzia un significativo divario tra il Nord e il Sud del paese. La classifica, che valuta il grado di intelligenza delle città italiane, si basa su 30 indicatori distribuiti tra sei dimensioni cruciali per la smart City. Un'analisi approfondita di questi dati offre uno spaccato dell'attuale scenario urbano italiano. Analisi del gap nord-sud nelle città intelligenti l'analisi del City Vision Score ha messo in evidenza il persistente scarto tra il Nord e il Sud di Italia. La macroarea del Nord Est emerge come la più intelligente, con città come Milano, Credera Rubbiano e Cordovado in cima alla classifica.

