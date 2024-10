Ilgiorno.it - Milano, scritte sulla lapide per i bimbi ebrei uccisi a Bullenhuser Damm

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Unainstallata nel 2007 all’interno dei Giardini della Guastalla ain ricordo di venti bambinitrucidati a, vicino Amburgo, è stata vandalizzata nelle scorse ore. Con un pennarello qualcuno ha voluto ricordare i bambini che a migliaia stanno morendo a Gaza nella guerra violentissima che Israele sta conducendo nella Striscia dopo l’eccidio del 7 ottobre 2023 per mano dei miliziani di Hamas. E così “venti” diventa “15mila”, i piccoli sono quelli di Gaza e “dell’olocausto” diventa “di Israele”. Non è la prima volta che in qualche modo si accosta Tel Aviv alla Germania nazista.