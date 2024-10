Migranti, Piantedosi: ’19 Paesi sicuri nella nuova lista’ (Di lunedì 21 ottobre 2024) La lista dei Paesi sicuri diventa norma primaria e consente ai giudici di avere un parametro rispetto ad un'ondivaga interpretazione Imolaoggi.it - Migranti, Piantedosi: ’19 Paesi sicuri nella nuova lista’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La lista deidiventa norma primaria e consente ai giudici di avere un parametro rispetto ad un'ondivaga interpretazione

Migranti in Albania - Cdm vara decreto su Paesi sicuri. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sui Paesi sicuri che mira a 'blindare' gli hotspot in Albania. La misura 'trasla' l'elenco dei 22 Paesi considerati sicuri dal decreto interministeriale della Farnesina, l'Interno

Italia-Albania - via libera del Cdm al decreto sui Paesi sicuri per il rimpatrio. Migranti, Consiglio dei ministri lampo dopo la sentenza del tribunale di Roma Sul tavolo del Consiglio dei ministri dunque il decreto legge approntato dall'esecutivo dopo la sentenza del Tribunale di Roma che ha causato il dietrofront dei migranti già trasferiti nell'hospot albanese a seguito dell'accordo tra Roma e Tirana.

Dl migranti: 19 Paesi sicuri su 22. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Nordio, al termine del consiglio dei ministri che ha approvato un Decreto legge che renderebbe norma primaria l'indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, e non più secondaria, come stilata dal ministero degli Esteri. L'elenco coinvolge 19 Paesi sui 22 originari: teniamo in considerazione il principio introdotto dalla Corte di giustizia europea.