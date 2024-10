Marotta vince Premio Mediterraneo: «Vanto! Condivido con l’Inter» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Marotta ha ricevuto il Premio Mediterraneo 2024 a Roma. Il presidente dell’Inter, non l’unico nerazzurro, ad essere premiato. Vanto – Beppe Marotta, insieme ad Hakan Calhanoglu, Ciro Immobile e altri importanti uomo di calcio e di sport, è stato oggi premiato a Roma con il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024. Si tratta di un riconoscimento nato grazie alla collaborazione tra l’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo, l’USSI (Unione stampa sportiva italiana), AIPS Europe e Fondazione Artemisia. Il presidente dell’Inter ha commentato così il Premio appena ricevuto presso Palazzo Valentini. Queste le sue parole: «Per me è motivo di Vanto e lo Condivido con tutta l’Inter che mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi e obiettivi prestigiosi». Inter-news.it - Marotta vince Premio Mediterraneo: «Vanto! Condivido con l’Inter» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha ricevuto il2024 a Roma. Il presidente del, non l’unico nerazzurro, ad essere premiato.– Beppe, insieme ad Hakan Calhanoglu, Ciro Immobile e altri importanti uomo di calcio e di sport, è stato oggi premiato a Roma con ilInternazionale Eccellenza2024. Si tratta di un riconoscimento nato grazie alla collaborazione tra l’Associazione dei Giornalisti del, l’USSI (Unione stampa sportiva italiana), AIPS Europe e Fondazione Artemisia. Il presidente delha commentato così ilappena ricevuto presso Palazzo Valentini. Queste le sue parole: «Per me è motivo die locon tuttache mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi e obiettivi prestigiosi».

