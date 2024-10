L’Udinese vicina alla cessione, un magnate russo nel mirino del club friulano (Di lunedì 21 ottobre 2024) La storica proprietà delL’Udinese potrebbe presto cambiare. Secondo il Corriere dello Sport, Gianpaolo Pozzo, attuale proprietario del club, sembrerebbe essere in trattative avanzate riguardo la cessione del club con Sergey Lomakin, un magnate russo con passaporto cipriota che vanta un patrimonio personale di 1,7 miliardi di dollari. Lomakin, già proprietario di tre squadre di calcio, tra cui l’RFS Riga in Lettonia, il Pafos a Cipro e la Rodina Mosca, sembrerebbe interessato, secondo il New York Times, a creare una rete di club che sia la rivale del più noto “City Group”, che attualmente controlla, tra le altre, il Palermo, il Girona e il Manchester City. La trattativa con la famiglia Pozzo è in corso da diversi mesi, e sembrerebbe che entrambe le parti siano vicine a raggiungere un accordo. Calcioweb.eu - L’Udinese vicina alla cessione, un magnate russo nel mirino del club friulano Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 21 ottobre 2024) La storica proprietà delpotrebbe presto cambiare. Secondo il Corriere dello Sport, Gianpaolo Pozzo, attuale proprietario del, sembrerebbe essere in trattative avanzate riguardo ladelcon Sergey Lomakin, uncon passaporto cipriota che vanta un patrimonio personale di 1,7 miliardi di dollari. Lomakin, già proprietario di tre squadre di calcio, tra cui l’RFS Riga in Lettonia, il Pafos a Cipro e la Rodina Mosca, sembrerebbe interessato, secondo il New York Times, a creare una rete diche sia la rivale del più noto “City Group”, che attualmente controlla, tra le altre, il Palermo, il Girona e il Manchester City. La trattativa con la famiglia Pozzo è in corso da diversi mesi, e sembrerebbe che entrambe le parti siano vicine a raggiungere un accordo.

