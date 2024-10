Lombardia | il 432% dei residenti pratica sport crescita significativa e numeri record

Lombardia: il 43,2% dei residenti pratica sport, crescita significativa e numeri record (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lombardia si conferma come una delle regioni italiane leader nel panorama sportivo. Con il 43,2% della popolazione impegnato in attività sportive, il dato evidenzia un incremento rispetto all’anno precedente e supera di gran lunga la media nazionale di 36,9%. Tuttavia, il tasso di cittadini sedentarietà è aumentato dell’1,2%, un aspetto che richiede attenzione. Queste informazioni derivano dall’indagine “sport Plan 2024“, che ha analizzato il sistema sportivo regionale attraverso 1.203 interviste. Impianti sportivi e opportunità di praticare sport La Lombardia vanta un’infrastruttura sportiva notevole, con un totale di 13.283 impianti sportivi e ben 41.359 spazi dedicati alle attività fisiche. Di questi, il 98% è attivo, confermando l’impegno della regione nella promozione dello sport. Gaeta.it - Lombardia: il 43,2% dei residenti pratica sport, crescita significativa e numeri record Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi conferma come una delle regioni italiane leader nel panoramaivo. Con il 43,2% della popolazione impegnato in attivitÃive, il dato evidenzia un incremento rispetto all’anno precedente e supera di gran lunga la media nazionale di 36,9%. Tuttavia, il tasso di cittadini sedentarietà è aumentato dell’1,2%, un aspetto che richiede attenzione. Queste informazioni derivano dall’indagine “Plan 2024“, che ha analizzato il sistemaivo regionale attraverso 1.203 interviste. Impiantiivi e opportunità direLavanta un’infrastrutturaiva notevole, con un totale di 13.283 impiantiivi e ben 41.359 spazi dedicati alle attività fisiche. Di questi, il 98% è attivo, confermando l’impegno della regione nella promozione dello

