L'età dell'oro: il Burkina Faso nazionalizza le miniere e ora attende la reazione delle compagnie occidentali (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Governo del Burkina Faso ha annunciato una svolta epocale, varando la nazionalizzazione delle miniere d'oro.

Il Burkina Faso nazionalizza le sue miniere (d’accordo con la Russia) : “Non ci servono le multinazionali - sappiamo estrarre l’oro” - Il Burkina Faso è il quinto produttore mondiale di oro e nella nazione africana sono attive società minerarie canadesi, inglesi, australiane e russe. Tra gli obiettivi dell’AES ci sono la formazione di una zona di libero scambio, la crescita industriale ed economica della regione e, in ultima analisi, la fusione in un unico Stato. (Ilfattoquotidiano.it)