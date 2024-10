Quotidiano.net - Lega Araba, 'Israele si ritiri subito dai territori palestinesi'

Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il segretario generale della, Ahmed Aboul Gheit, ha chiesto un "cessate il fuoco da" in Libano e a Gaza. Lo riporta al Jazeera, precisando che intervenendo ad un incontro a Beirut con le autorità locali, tra cui il premier uscente libanese Najib Mikati. Gheit ha poi ha sollecitato il "ritiro immediato dida tutti ilibanesi che ha occupato o in cui è penetrato" e l'attuazione della risoluzione Onu 1701. Alla domanda se Hezbollah possa essere distrutto, Gheit ha risposto: "Non si può distruggere un'idea".