Lega, adesione di Benvenuto: sarà responsabile del Dipartimento Cultura, Spettacolo ed Eventi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLasi rafforza anche nella città di Benevento. Antonio, già vice presidente della fondazione Cittàe da sempre promotore di iniziative ednel capoluogo sannita (ideatore di Estate in Villa) e nel territorio provinciale, ha scelto di aderire al partito di Matteo Salvini, condividendo con altri amici un percorso chesicuramente foriero di successo. “Devo ringraziare l’amico Luigi Barone che mi ha coinvolto in questo progetto e il segretario provinciale Luigi Bocchino che guida egregiamente il partito”, afferma Antonio. Soddisfatto il dirigente nazionale Luigi Barone: “Antonioè una risorsa per il territorio e per il partito, lo ringrazio per aver deciso di aderire alla. Sono sicuro che con il suo contributo di idee e progetti lacrescerà ulteriormente”.