Lavori Aqp a Palese: stop all'erogazione idrica per 10 ore il 24 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 24 ottobre, dalle 8 alle 18, vi sarà una sospensione del servizio di erogazione idrica in alcune strade del quartiere Palese di Bari, a causa di Lavori di potenziamento della rete a cura di Aqp. Le strade coinvolte dalla sospensione sono via Modugno (dall’incrocio con via Saverio Sgaramella Baritoday.it - Lavori Aqp a Palese: stop all'erogazione idrica per 10 ore il 24 ottobre Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 24, dalle 8 alle 18, vi sarà una sospensione del servizio diin alcune strade del quartieredi Bari, a causa didi potenziamento della rete a cura di Aqp. Le strade coinvolte dalla sospensione sono via Modugno (dall’incrocio con via Saverio Sgaramella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavori Aqp a Bari - il 17 ottobre stop all'erogazione idrica nel quartiere Palese - Stop all'erogazione idrica, in alcune vie del quartiere Palese, prevista per il prossimo 17 ottobre. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano la realizzazione di un nodo tra due condotte idriche, propedeutico al... (Baritoday.it)