Latina calcio | esonero per l’allenatore Pasquale Padalino dopo sconfitta interna contro il Team Altamura

Una nuova fase si apre per il Latina calcio 1932 dopo la recente decisione di sollevare dall'incarico Pasquale Padalino. Il club ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore in seguito alla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Team Altamura, squadra guidata dall'ex tecnico dei nerazzurri, Di Donato. La decisione, comunicata domenica sera tramite un comunicato stampa, segna un cambiamento significativo all'interno della società, già in difficoltà nelle prime fasi della stagione. Il comunicato ufficiale della società Nel comunicato diramato dalla dirigenza del Latina, si legge: "Il Latina calcio 1932 comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Pasquale Padalino e il suo vice, Giuseppe Agostinone.

