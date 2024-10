La vita di Chiara Mastroianni oltre Marcello mio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Curiosità sull'attrice protagonista del recente omaggio al padre, presentato al Festival di Roma. Da rapporto con Catherine Deneuve ai due figli Vanityfair.it - La vita di Chiara Mastroianni oltre Marcello mio Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Curiosità sull'attrice protagonista del recente omaggio al padre, presentato al Festival di Roma. Da rapporto con Catherine Deneuve ai due figli

Dichiarato in morte cerebrale - ma “torna in vita” prima del prelievo degli organi : com’è possibile - Dagli Stati Uniti arriva l'agghiacciante storia di un uomo dichiarato morto che ha dato segni di vita - dimenandosi e piangendo - mentre in sala operatoria lo preparavano per l'espianto degli organi. Continua a leggere . Cosa può essere successo e perché si può "tornare in vita" dopo la dichiarazione di morte cerebrale. (Fanpage.it)

Napoli omaggia Chiara Jaconis con un murale : un tributo alla vita e alla memoria - L’atmosfera di raccoglimento era palpabile, mentre le gocce di pioggia sembravano quasi accompagnare le lacrime di chi ricordava Chiara con affetto. Il murale, creato dallo street artist Juan Pablo Gimenez, ha rapidamente assunto il ruolo di un nuovo punto di riferimento nel quartiere. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, un gran numero di amici, familiari e cittadini napoletani ha ... (Gaeta.it)

Chiara Petrolini in carcere per i neonati morti dopo la decisione del Riesame - ma lei potrebbe ancora evitarlo - Chiara Petrolini potrebbe evitare il carcere? Cosa cambia dopo la decisione del Tribunale del Riesame, le novità sul caso dei neonati morti. (Notizie.virgilio.it)