La Scherma Tricolore verso Los Angeles 2024 | in raduno gli Azzurri del fioretto

Ayas, 21 ottobre 2024 – Comincia oggi da Ayas il nuovo quadriennio olimpico del fioretto azzurro. Nel solco della partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, dopo la felice esperienza della sciabola lo scorso giugno, ora è la Nazionale di fiorettisti e fiorettiste del Commissario tecnico Stefano Cerioni a far tappa nella splendida località di Champoluc per svolgere, dal 21 al 26 ottobre, il primo allenamento collegiale dopo i Giochi di Parigi. "La collaborazione con la Valle d'Aosta rappresenta un valore aggiunto per la FIS, che nella persona dell'olimpionico Marco Albarello e di tutti i rappresentanti delle istituzioni sul territorio ha trovato una grande sensibilità e vicinanza verso la Scherma italiana – ha detto in proposito il Presidente federale Paolo Azzi –.

