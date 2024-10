La richiesta di soldi da parte di criminali per fermare la pubblicazione foto o video intimi sui social e sulle chat, sono sempre più frequenti tra bambini e adolescenti. Meta attiva nuovi strumenti per difendere i più giovani (Di lunedì 21 ottobre 2024) I minori sono sempre più nel mirino dei ricattatori sessuali: il fenomeno si chiama sextorsion ed è un un crimine orribile, con cui dei malintenzionati, mossi da interessi economici, prendono di mira adolescenti e giovani adulti, minacciando di diffondere sui social le loro immagini intime se non ottengono ciò che vogliono. Un incubo fatto di ricatti ed estorsioni che si sta diffondendo rapidamente, purtroppo, anche nel mondo più giovane. Per cercare di impedire la sextortion sui suoi social, Meta ha annunciato nuovi strumenti su Instagram. Iodonna.it - La richiesta di soldi da parte di criminali per fermare la pubblicazione foto o video intimi sui social e sulle chat, sono sempre più frequenti tra bambini e adolescenti. Meta attiva nuovi strumenti per difendere i più giovani Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I minoripiù nel mirino dei ricattatori sessuali: il fenomeno si chiama sextorsion ed è un un crimine orribile, con cui dei malintenzionati, mossi da interessi economici, prendono di miraadulti, minacciando di diffondere suile loro immagini intime se non ottengono ciò che vogliono. Un incubo fatto di ricatti ed estorsioni che si sta diffondendo rapidamente, purtroppo, anche nel mondo più giovane. Per cercare di impedire la sextortion sui suoiha annunciatosu Instagram.

