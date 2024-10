Kvaratskhelia tra Talento e Pressioni: Il Rinnovo Decisivo per il Futuro del Napoli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio uno dei protagonisti del Napoli, come evidenziato anche dall’ultima analisi della Gazzetta dello Sport. Con la sua prestazione contro l’Empoli, in cui ha segnato il rigore Decisivo per l’1-0, il georgiano ha dimostrato di essere ancora fondamentale per la squadra partenopea. Questo successo ha riportato il Napoli in cima alla classifica, mostrando che quando Kvara è in giornata, il suo contributo resta imprescindibile. Rendimento Altalenante e La Pressione del Rinnovo di Kvaratskhelia Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato nel rendimento del giovane Talento. Kvaratskhelia, pur essendo il capocannoniere del Napoli con quattro reti in campionato, sembra aver perso un po’ di quella leggerezza e brillantezza che lo rendevano imprevedibile nelle sue giocate. Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia tra Talento e Pressioni: Il Rinnovo Decisivo per il Futuro del Napoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Khvichaè senza dubbio uno dei protagonisti del, come evidenziato anche dall’ultima analisi della Gazzetta dello Sport. Con la sua prestazione contro l’Empoli, in cui ha segnato il rigoreper l’1-0, il georgiano ha dimostrato di essere ancora fondamentale per la squadra partenopea. Questo successo ha riportato ilin cima alla classifica, mostrando che quando Kvara è in giornata, il suo contributo resta imprescindibile. Rendimento Altalenante e La Pressione deldiTuttavia, qualcosa sembra essere cambiato nel rendimento del giovane, pur essendo il capocannoniere delcon quattro reti in campionato, sembra aver perso un po’ di quella leggerezza e brillantezza che lo rendevano imprevedibile nelle sue giocate.

