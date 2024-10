Metropolitanmagazine.it - Ken Follett sta per tornare con un nuovo memorabile romanzo dal titolo ”Il cerchio dei giorni”: uscirà a settembre 2025

Ken Follett in Italia per Mondadori con il nuovo romanzo "Il cerchio dei giorni", disponibile in tutto il mondo dal 23 settembre 2025. Ken Follett, nel nuovo libro affronta il mistero della costruzione di Stonehenge. Photo Credits: LibriNews.it Il nuovo libro "Il cerchio dei giorni" arriverà in Italia nel 2025 edito per Mondadori e, questa volta, lo scrittore Ken Follett affronterà uno dei misteri più interessanti del mondo: la costruzione di Stonehenge. L'annuncio è arrivato il 15 ottobre 2024 da Ben Sevier, Presidente e Publisher del gruppo Grand Central Publishing di Hachette Book Group e Jon Butler, Managing Director di Quercus di Hachette UK. Per quanto riguarda il suo nuovo romanzo, Ken Follett in un comunicato – come si legge sul sito ufficiale Mondadori – dichiara: "Stonehenge è uno dei monumenti più iconici e riconoscibili al mondo, ma in realtà se ne sa molto poco.