Kalinskaya in lacrime, c'entra Sinner? Il dettaglio che spiega tutto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Jannik Sinner sta forse vivendo uno dei periodi più felici della sua vita professionale. Ma lo stesso non si può dire per la sua fidanzata Anna Kalinskaya. La tennista russa, dopo aver perso il match contro la ceca Muchova al torneo di Ningbo, è scoppiata in lacrime a bordo campo. Uno sfogo clamoroso dovuto anche al mancato traguardo di entrare a far parte delle 10 atlete che gareggeranno alle Finals di novembre. Alcuni, però, si sono domandati se dietro al crollo emotivo di Anna non ci sia lo zampino dell'azzurro. Anche perché da giorni circolavano alcuni rumors che davano i due vicinissimi alle nozze. Nel video, diventato subito virale sui social, si vede Anna che singhiozza e si asciuga continuamente il viso con l'asciugamano mentre le lacrime, però, sembravano non volersi fermare. I fan si sono preoccupati del suo stato di salute emotivo. Liberoquotidiano.it - Kalinskaya in lacrime, c'entra Sinner? Il dettaglio che spiega tutto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Janniksta forse vivendo uno dei periodi più felici della sua vita professionale. Ma lo stesso non si può dire per la sua fidanzata Anna. La tennista russa, dopo aver perso il match contro la ceca Muchova al torneo di Ningbo, è scoppiata ina bordo campo. Uno sfogo clamoroso dovuto anche al mancato traguardo dire a far parte delle 10 atlete che gareggeranno alle Finals di novembre. Alcuni, però, si sono domandati se dietro al crollo emotivo di Anna non ci sia lo zampino dell'azzurro. Anche perché da giorni circolavano alcuni rumors che davano i due vicinissimi alle nozze. Nel video, diventato subito virale sui social, si vede Anna che singhiozza e si asciuga continuamente il viso con l'asciugamano mentre le, però, sembravano non volersi fermare. I fan si sono preoccupati del suo stato di salute emotivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Il tennis è vecchio - ha bisogno di volti nuovi. Anna Kalinskaya (fidanzata di Sinner) ha personalità - emergerà» - Entrambi hanno un impatto sulla cultura, si spera in modo positivo. E si stanno contendendo cinque giocatori che possano davvero portare il tennis nel mondo. Ha personalità. Questo vale per Naomi e Nick, ma anche per Anna Kalinskaya, che abbiamo ingaggiato di recente». Non sto dicendo che il suo percorso sarà esattamente lo stesso. (Ilnapolista.it)

Sinner si sposa con Anna Kalinskaya? Il chiarimento di Jannik e la risposta ironica della tennista russa - Ricordate il famoso hamburger mangiato da Jannik Sinner nella stanza d’hotel dopo il trionfo agli Us Open? A quanto pare, nella festa post-cena “all’americana” organizzata al Chelsea Market di New York, il numero 1 al mondo avrebbe chiesto alla sua ragazza Anna Kalinskaya di sposarlo sussurrandole nell’orecchio: “E se per evitare tutto questo (con riferimento alle voci che davano per certa la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sinner si sposa? Kalinskaya : “Tutto falso” - L’azzurro, numero 1 del mondo, e la tennista russa non stanno per sposarsi. it: Notizie dallo Sport Italiano. Nulla. Le voci sugli imminenti fiori d’arancio non hanno nessun fondamento. . Niente proposta di matrimonio di Sinner a New York, niente nozze in vista. Il gossip rimbalza dalle pagine di un magazine fino al profilo Instagram di Kalinskaya, che si fa una risata virtuale e smonta i ... (Seriea24.it)