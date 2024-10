Juventus, ci sono i soldi per Conceicao bianconero a titolo definitivo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dove eravamo rimasti Chico? A un gol da fantascienza a Lipsia, quello della vittoria in rimonta in dieci contro undici, e poi all`incredibile Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dove eravamo rimasti Chico? A un gol da fantascienza a Lipsia, quello della vittoria in rimonta in dieci contro undici, e poi all`incredibile

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - Vano : "Era importante vincere - vogliamo portarci in alto in classifica. Sono contento per il gol" - Queste le sue parole al termine della gara: "Era importante vincere, abbiamo approcciato bene la partita e sbloccato il risultato. . . Nel secondo tempo gli avversari hanno cercato di. . Michele Vano, attaccante dell'Avellino, si è sbloccato in campionato con il gol segnato contro la Juventus Next Gen. (Today.it)

Diffidati Roma-Inter : ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista della Juventus? - Poi la Juventus. Il turno di campionato precede quello che vedrà il derby d’Italia: Inter contro Juventus alle 18:00 di domenica 27 ottobre. Nessun diffidato anche in casa Roma: la squadra di Ivan Juric nel prossimo turno dovrà vedersela contro la Fiorentina al Franchi. Un pensiero in meno per Inzaghi, da sempre molto scrupoloso sul tema delle ammonizioni. (Sportface.it)